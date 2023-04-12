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Комісія Мінкульту почала інспекцію Лаври: фіксує наслідки "хазяйнування" УПЦ МП

Станіслав ПогоріловСереда, 12 квітня 2023, 14:48
Комісія Мінкульту почала інспекцію Лаври: фіксує наслідки хазяйнування УПЦ МП
Фото: Getty Images

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що комісія розпочала перевірку Києво-Печерської лаври.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Дослівно: "Комісія МКІП нарешті працює (у Києво-Печерській Лаврі, - ред.), хоч і не без перешкод".

 

Деталі: Повідомляється, що комісія вже склала заяву про злочин щодо знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

 
 

Нагадаємо: Перед цим УПЦ МП неодноразово блокувала роботу міністерства з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври. 

Передісторія:

  • 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) має покинути київську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
  • За словами "намісника" Павла (Лебедя), він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".
  • Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
  • Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. 

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Теми: УПЦ МПрелігіяМінкультури
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