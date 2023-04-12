Комісія Мінкульту почала інспекцію Лаври: фіксує наслідки "хазяйнування" УПЦ МП

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що комісія розпочала перевірку Києво-Печерської лаври.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Дослівно: "Комісія МКІП нарешті працює (у Києво-Печерській Лаврі, - ред.), хоч і не без перешкод".

Деталі: Повідомляється, що комісія вже склала заяву про злочин щодо знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Нагадаємо: Перед цим УПЦ МП неодноразово блокувала роботу міністерства з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

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