Полиция начала расследовать разрушения в Лавре после выезда УПЦ МП

Полиция Киева начала расследование по факту разрушений одного из корпусов на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: сообщение полиции Киева

Дословно: "В полицию обратились представители Министерства культуры с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов. В настоящее время правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий".

Детали: Печерское управление полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 УК - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.

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