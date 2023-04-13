Полиция начала расследовать разрушения в Лавре после выезда УПЦ МП

Полиция Киева начала расследование по факту разрушений одного из корпусов на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: сообщение полиции Киева

Дословно: "В полицию обратились представители Министерства культуры с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов. В настоящее время правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий".

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Детали: Печерское управление полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 УК - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.

Предыстория:

12 апреля Министерство культуры и информационной политики сообщило, что комиссия начала проверку Киево-Печерской лавры.

Тогда же комиссия составила заявление о преступлении по уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия

- 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела там последнее богослужение. С 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно было покинуть киевскую лавру.