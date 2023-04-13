Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция начала расследовать разрушения в Лавре после выезда УПЦ МП

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 11:45
Полиция начала расследовать разрушения в Лавре после выезда УПЦ МП
Фото: Минкульт

Полиция Киева начала расследование по факту разрушений одного из корпусов на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: сообщение полиции Киева

Дословно: "В полицию обратились представители Министерства культуры с заявлением об обнаружении повреждений и разрушений одного из корпусов. В настоящее время правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий".

Детали: Печерское управление полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 УК - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей.

Предыстория:

  • 12 апреля Министерство культуры и информационной политики сообщило, что комиссия начала проверку Киево-Печерской лавры.
  • Тогда же комиссия составила заявление о преступлении по уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия
  • - 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела там последнее богослужение. С 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно было покинуть киевскую лавру.

Темы: полициярелигия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
полиция
Тела 195 убитых россиянами жителей Киевщины до сир пор не опознаны – полиция
Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск
Полиция Северной Ирландии переходит в режим усиленной готовности: возможны теракты
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: