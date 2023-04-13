Росіяни лякають жителів окупованих територій "каральними заходами України" – Маляр

Росіяни вигадали, як швидше депортувати жителів з тимчасово окупованих територій – людей лякають, що після контрнаступу українська влада нібито проводитиме щодо них каральні заходи.

Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Ворог поширює неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу Збройних Сил України.



У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади".



Деталі: Також, за даними Маляр, окупанти Криму примусово залучають евакуйованих до виконання найважчих робіт з будівництва інженерно-фортифікаційних споруд. Зазначається, що люди працюють під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

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