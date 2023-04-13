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Росіяни лякають жителів окупованих територій "каральними заходами України" – Маляр

Ірина БалачукЧетвер, 13 квітня 2023, 11:48
Росіяни лякають жителів окупованих територій каральними заходами України – Маляр
Російський окупант. Фото РИА Новости

Росіяни вигадали, як швидше депортувати жителів з тимчасово окупованих територій – людей лякають, що після контрнаступу українська влада нібито проводитиме щодо них каральні заходи.  

Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Ворог поширює неправдиву інформацію про нібито негативні наслідки повернення української влади у результаті контрнаступу Збройних Сил України.  

У такий спосіб російські окупаційні адміністрації спонукають населення окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних регіонів РФ і тимчасово окупованої території АР Крим нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади".

Деталі: Також, за даними Маляр, окупанти Криму примусово залучають евакуйованих до виконання найважчих робіт з будівництва інженерно-фортифікаційних споруд. Зазначається, що люди працюють під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

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Теми: Міноборониокупаціяконтрнаступ
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