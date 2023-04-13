Россияне пугают жителей оккупированных территорий "карательными мероприятиями Украины" – Маляр

Россияне придумали, как быстрее депортировать жителей с временно оккупированных территорий – людей пугают, что после контрнаступления украинская власть якобы будет проводить в отношении них карательные мероприятия.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Враг распространяет лживую информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

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Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и на временно оккупированною территорию АР Крым якобы во избежание карательных мероприятий со стороны украинской власти".

Детали: Также, по данным Маляр, оккупанты Крыма принудительно привлекают эвакуированных к выполнению тяжелых работ по строительству инженерно-фортификационных сооружений. Отмечается, что люди работают под наблюдением вооруженных российских военнослужащих.