Генштаб: РФ планує виробляти крилаті ракети типу Х-50, щоб активізувати удари по Україні

За даними Генштабу ЗСУ, Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, щоб активізувати удари по Україні восени.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу

Пряма мова: "За наявними даними, в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.

Водночас з лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії, використавши щонайменше 8 тисяч таких ракет, головним чином класу "земля-земля".

При цьому на теперішньому рівні виробництва, Росія не зможе відновити свій резерв в середньостроковій перспективі. Що потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордонах із країнами НАТО".