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Генштаб: РФ планирует производить ракеты типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 12:15
Генштаб: РФ планирует производить ракеты типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине
Алексей Громов. фото "Армія Inform"

По данным Генштаба ВСУ, Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге

Прямая речь: "По имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

В то же время с февраля 2022 года Россия израсходовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8 тысяч таких ракет, главным образом класса "земля-земля".

При этом на нынешнем уровне производства, Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе. Что потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границах со странами НАТО".

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Темы: войнаГенштабракетный удар
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