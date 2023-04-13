Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: РФ планирует производить ракеты типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 12:15
Генштаб: РФ планирует производить ракеты типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине
Алексей Громов. фото "Армія Inform"

По данным Генштаба ВСУ, Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге

Прямая речь: "По имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

Реклама:

В то же время с февраля 2022 года Россия израсходовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8 тысяч таких ракет, главным образом класса "земля-земля".

При этом на нынешнем уровне производства, Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе. Что потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границах со странами НАТО".

Темы: войнаГенштабракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: