Ворог завдав авіаударів по багатоповерхівках і фабриці Оріхова
Четвер, 13 квітня 2023, 12:49
Російські військові 13 квітня завдали авіаударів по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові Запорізької області.
Джерело: Запорізька ОВА у Telegram
Дослівно: "Трьох авіаударів завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові. Фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки".
Деталі: В ОВА повідомили, що наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформація про постраждалих не надходила.
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