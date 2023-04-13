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Ворог завдав авіаударів по багатоповерхівках і фабриці Оріхова

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 12:49
Ворог завдав авіаударів по багатоповерхівках і фабриці Оріхова
Ілюстративне фото, AFP

Російські військові 13 квітня завдали авіаударів по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові Запорізької області.

Джерело: Запорізька ОВА у Telegram

Дослівно: "Трьох авіаударів завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові. Фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки".

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Деталі: В ОВА повідомили, що наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформація про постраждалих не надходила.

Теми: Запорізька областьвійнаобстріл
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