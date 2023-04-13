Враг нанес авиаудары по многоэтажкам и фабрике Орехова

Российские военные 13 апреля нанесли авиаудары по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове Запорожской области.

Источник: Запорожская ОВА в Telegram

Дословно: "Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове. Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки".

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Детали: В ОВА сообщили, что сейчас устанавливаются масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала.