Враг нанес авиаудары по многоэтажкам и фабрике Орехова
Четверг, 13 апреля 2023, 12:49
Российские военные 13 апреля нанесли авиаудары по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове Запорожской области.
Источник: Запорожская ОВА в Telegram
Дословно: "Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове. Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия вражеской атаки".
Детали: В ОВА сообщили, что сейчас устанавливаются масштабы разрушений. Информация о пострадавших не поступала.
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