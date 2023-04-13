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ПАРЄ проведе термінові дебати за участю Зеленської про вивезення українських дітей до РФ

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 13:06

На весняній пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходитиме у Страсбурзі 24-28 квітня, відбудуться термінові дебати, що стосуватимуться, зокрема, примусового вивезення українських дітей до РФ.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради Європи.

Тема дебатів – "Становище українських цивільних осіб, у тому числі дітей, примусово переміщених до Російської Федерації або на українські території, що перебувають під фактичним контролем Російської Федерації".

Повідомляється, що на дебатах у Страсбурзі буде присутня перша леді України Олена Зеленська.

На сайті ПАРЄ поки немає інформації, в який саме день відбудуться дебати.

Асамблея також обговорить звіт про політичні стратегії запобігання, підготовки та подолання наслідків стихійних лих після руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії.

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович представить свій щорічний звіт про діяльність за 2022 рік, а генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведе годину запитань.

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Серед інших тем для обговорення – виконання рішень Європейського суду з прав людини, Європейської конвенції з прав людини та національних конституцій, молодь і ЗМІ, а також захист демократії, прав і довкілля в міжнародній торгівлі.

Насамкінець Асамблея оцінить функціонування статусу партнерства заради демократії та розгляне виконання Сан-Марино своїх зобов'язань щодо членства в Раді Європи.

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду у березні видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини і яку звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з незаконною депортацією та незаконним переміщенням українських дітей. 

У квітні в Україні відбудеться міжнародний захід за участю президента Володимира Зеленського, прем’єра Польщі Матеуша Моравецького та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на якому йтиметься про примусово вивезений українських дітей.

Теми: ПАРЄдітиУкраїнаОлена Зеленська
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