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ПАСЕ проведет срочные дебаты с участием Зеленской о вывозе украинских детей в РФ

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 13:06

На весенней пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая будет проходить в Страсбурге 24-28 апреля, состоятся срочные дебаты, которые будут касаться, в частности, принудительного вывоза украинских детей в РФ.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Тема дебатов – "Положение украинских гражданских лиц, в том числе детей, принудительно перемещенных в Российскую Федерацию или на украинские территории, находящиеся под фактическим контролем Российской Федерации".

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Сообщается, что на дебатах в Страсбурге будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская.

На сайте ПАСЕ пока нет информации, в какой именно день состоятся дебаты.

Ассамблея также обсудит отчет о политических стратегиях предотвращения, подготовки и преодоления последствий стихийных бедствий после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович представит свой ежегодный отчет о деятельности за 2022 год, а генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич проведет час вопросов.

Среди других тем для обсуждения – выполнение решений Европейского суда по правам человека, Европейской конвенции по правам человека и национальных конституций, молодежь и СМИ, а также защита демократии, прав и окружающей среды в международной торговле.

Наконец Ассамблея оценит функционирование статуса партнерства ради демократии и рассмотрит выполнение Сан-Марино своих обязательств по членству в Совете Европы.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка и которую обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В апреле в Украине состоится международное мероприятие с участием президента Владимира Зеленского, премьера Польши Матеуша Моравецкого и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на котором речь пойдет о принудительно вывезенных украинских детях.

Темы: ПАСЕдетиУкраинаЕлена Зеленская
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