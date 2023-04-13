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Посольство Франції в Москві отримало посилку з кістками - росЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 13:07

Співробітники посольства Франції в російській столиці отримали посилку з кістками.

Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС с посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Стверджується, що посилка надійшла до французького дипломатичного представництва в середу, 12 квітня.

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"За попередньою інформацією, це кістки тварини. Посилка була упакована в пакет", – сказав співрозмовник агентства.

За даними джерела, на місце події викликали співробітників поліції.

Зараз за цим фактом проводять перевірку і встановлюють відправника.

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Нагадаємо, у грудні 2022 року українські посольства у 12 країнах, зокрема й Іспанії, отримали листи з погрозами, що в МЗС назвали "добре спланованою кампанією терору".

У січні в Іспанії затримали пенсіонера, підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою в посольство України.

Теми: ФранціяРосіядипломатичні відносини
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