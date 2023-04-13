Посольство Франции в Москве получило посылку с костями – росСМИ

Сотрудники посольства Франции в российской столице получили посылку с костями.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что посылка поступила во французское дипломатическое представительство в среду, 12 апреля.

"По предварительной информации, это кости животного. Посылка была упакована в пакет", – сказал собеседник агентства.

По данным источника, на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Сейчас по данному факту проводят проверку и устанавливают отправителя.

Напомним, в декабре 2022 года украинские посольства в 12 странах, в том числе в Испании, получили письма с угрозами, что в МИД назвали "хорошо спланированной кампанией террора".

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В январе в Испании задержали пенсионера, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины.