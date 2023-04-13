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В окупованому Мелітополі пролунав вибух: загарбники заявили про атаку БПЛА

Ірина БалачукЧетвер, 13 квітня 2023, 13:11
В окупованому Мелітополі пролунав вибух: загарбники заявили про атаку БПЛА
Вибух. Фото ілюстративне з getty images

Вранці 13 квітня центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, окупанти пізніше заявили, що нібито збили український безпілотник.

Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, колаборант Володимир Рогов та окупаційна адміністрація міста у Telegram

Пряма мова Федорова: "У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює вороже ППО".

Деталі: Колаборант Рогов також повідомив про "гучний об’ємний вибух" у місті, який пролунав близько 11:44.   

За якийсь час він написав, що причиною вибуху була нібито робота ППО, яка нібито збила безпілотник.

Водночас окупаційна так звана "адміністрація" Мелітополя повідомляла, що "київський режим" нібито атакував місто кількома БПЛА.

Теми: Мелітопольвибухбезпілотники
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