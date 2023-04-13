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В окупованому Мелітополі пролунав вибух: загарбники заявили про атаку БПЛА

Ірина БалачукЧетвер, 13 квітня 2023, 13:11
В окупованому Мелітополі пролунав вибух: загарбники заявили про атаку БПЛА
Вибух. Фото ілюстративне з getty images

Вранці 13 квітня центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, окупанти пізніше заявили, що нібито збили український безпілотник.

Джерело: офіційний мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, колаборант Володимир Рогов та окупаційна адміністрація міста у Telegram

Пряма мова Федорова: "У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює вороже ППО".

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Деталі: Колаборант Рогов також повідомив про "гучний об’ємний вибух" у місті, який пролунав близько 11:44.   

За якийсь час він написав, що причиною вибуху була нібито робота ППО, яка нібито збила безпілотник.

Водночас окупаційна так звана "адміністрація" Мелітополя повідомляла, що "київський режим" нібито атакував місто кількома БПЛА.

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Теми: Мелітопольвибухбезпілотники
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