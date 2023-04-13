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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: захватчики заявили об атаке БПЛА

Ирина БалачукЧетверг, 13 апреля 2023, 13:11
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: захватчики заявили об атаке БПЛА
Взрыв. Фото иллюстративное с getty images

Утром 13 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв, оккупанты позже заявили, что якобы сбили украинский беспилотник.

Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, коллаборант Владимир Рогов и оккупационная администрация города в Telegram

Прямая речь Федорова: "В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает вражеское ПВО".

Детали: Коллаборант Рогов также сообщил о "громком объемном взрыве" в городе, который прогремел около 11:44.  

Через некоторое время он написал, что причиной взрыва была якобы работа ПВО, которая якобы сбила беспилотник.

В то же время оккупационная так называемая "администрация" Мелитополя сообщала, что "киевский режим" якобы атаковал город несколькими БПЛА.

Темы: Мелитопольвзрывбеспилотники
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