В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: захватчики заявили об атаке БПЛА

Утром 13 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв, оккупанты позже заявили, что якобы сбили украинский беспилотник.

Источник: официальный мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, коллаборант Владимир Рогов и оккупационная администрация города в Telegram

Прямая речь Федорова: "В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает вражеское ПВО".

Детали: Коллаборант Рогов также сообщил о "громком объемном взрыве" в городе, который прогремел около 11:44.

Через некоторое время он написал, что причиной взрыва была якобы работа ПВО, которая якобы сбила беспилотник.

В то же время оккупационная так называемая "администрация" Мелитополя сообщала, что "киевский режим" якобы атаковал город несколькими БПЛА.