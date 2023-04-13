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Біля енергоблоку ЗАЕС вибухнула російська міна – Енергоатом

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 13:32
Біля енергоблоку ЗАЕС вибухнула російська міна – Енергоатом
Фото: Telegram Енергоатому

Біля енергоблоку окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна, окупанти намагалися приховати це від експертів МАГАТЕ.

Джерело: Telegram-канал Енергоатому 

Дослівно: "Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. 

За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна".

Деталі: В Енергоатомі повідомили, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Водночас росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

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Теми: ЗАЕСмінуваннявибухАЕС
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