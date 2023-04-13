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Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина – Энергоатом

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 13:32
Возле энергоблока ЗАЭС взорвалась российская мина – Энергоатом
Фото: Telegram Энергоатома

Возле энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина, оккупанты пытались скрыть это от экспертов МАГАТЭ.

Источник: Telegram-канал Энергоатома 

Дословно: "Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. 

По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина".

Детали: В Энергоатоме сообщили, что звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. В то же время россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

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Темы: ЗАЭСминированиевзрывАЭС
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