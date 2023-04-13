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Норвегія висилає 15 російських шпигунів з посольства в Осло

Четвер, 13 квітня 2023, 13:45
Норвегія висилає 15 російських шпигунів з посольства в Осло
Фото pixabay.com

Норвегія оголосила небажаними особами 15 співробітників посольства РФ у Норвегії, які де-факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС Норвегії 13 квітня. 

Відомство зазначає, що за діяльністю зазначених осіб стежили тривалий час. 

"Уряд вирішив оголосити персонами нон грата 15 співробітників російської розвідки, які діяли у Норвегії під дипломатичним прикриттям. Зазначені співробітники мають залишити країну у стислі терміни. Співробітникам розвідки, які хочуть приїхати у Норвегію, не видаватимуться візи", – йдеться у заяві норвезького МЗС.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт зазначила, що діяльність цих росіян несумісна з їхнім дипломатичним статусом, і рішення Норвегії – важливий крок для зменшення розвідувальної активності РФ у країні та захисту національних інтересів Норвегії. 

Вона також зазначила, що Росія наразі є найбільшою загрозою для Норвегії з точки зору розвідувальної діяльності.

Міністерка додала, що Норвегія при цьому прагне і надалі підтримувати нормальні дипломатичні відносини з Росією. "Ми хочемо, щоб Росія і далі мала нормально функціонуючу дипломатичну місію у Норвегії, але не будемо миритися з тим, щоби нею зловживали для розвідувальної діяльності під прикриттям", – наголосила Гуйтфельдт. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Фінляндії повідомляли, що шпигунські операції РФ в країні послабли після видворення шпигунів та візових обмежень.

Читайте також: Війна за Арктику чи енергетичні диверсії: чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії

Теми: НорвегіяшпигунствоРосія
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