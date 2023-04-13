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Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства в Осло

Четверг, 13 апреля 2023, 13:45
Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства в Осло
Фото pixabay.com

 Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Норвегии, которые де-факто занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД Норвегии 13 апреля.

Ведомство отмечает, что за деятельностью указанных лиц следили длительное время.

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"Правительство решило объявить персонами нон грата 15 сотрудников российской разведки, которые действовали в Норвегии под дипломатическим прикрытием. Указанные сотрудники должны покинуть страну в сжатые сроки. Сотрудникам разведки, которые хотят приехать в Норвегию, не будут выдаваться визы", – говорится в заявлении норвежского МИД.

Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт отметила, что деятельность этих россиян несовместима с их дипломатическим статусом, и решение Норвегии – важный шаг для уменьшения разведывательной активности РФ в стране и защиты национальных интересов Норвегии.

Она также отметила, что Россия сейчас является самой большой угрозой для Норвегии с точки зрения разведывательной деятельности.

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Министр добавила, что Норвегия при этом стремится и в дальнейшем поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией. "Мы хотим, чтобы Россия и дальше имела нормально функционирующую дипломатическую миссию в Норвегии, но не будем мириться с тем, чтобы ею злоупотребляли для разведывательной деятельности под прикрытием", – подчеркнула Хюитфельдт.

Напомним, в Финляндии сообщали, что шпионские операции РФ в стране ослабли после выдворения шпионов и визовых ограничений.

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Темы: НорвегияшпионажРосcия
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