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Рятувальники попереджають: більшість кладовищ на деокупованих територіях досі заміновані

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 14:14
Рятувальники попереджають: більшість кладовищ на деокупованих територіях досі заміновані
ОЛЕКСАНДР ХОРУНЖИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "Україна - Укрінформ"

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає мшеканців деокупованих регіонів, що більшість кладовищ на цих територіях залишаються замінованими.

Джерело: речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий на брифінгу 13 квітня, цитує "Суспільне"

Деталі: Перед тим як йти на цвинтар, потрібно стежити за повідомленнями місцевої влади, очищений він від вибухівки чи ні, наголосив представник ДСНС.

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За словами Хорунжого, місцева влада отримує повну інформацію про закінчення розмінування на таких територіях від рятувальників, поліції та військових.

По "конкретних об'єктах" речник ДСНС радить уточнювати детальну інформацію.

Пряма мова: "Найбільш забруднені вибухівкою, звичайно, території Херсонщини, Харківщини, частково Миколаївщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини та Чернігівщини. Навіть Київщина. Але на Київщині фактично всі обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення очищені, замінованими залишаються деякі лісові ділянки й поля.

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Детальну інформацію треба уточнювати по конкретних обʼєктах на місцях. Зокрема, на Харківщині, якщо не помиляюсь, понад 500 кладовищ може бути заміновано".

Чому це важливо: Через тиждень після Великодня наступлять поминальні дні. У прифронтових регіонах рішеннями місцевої влади кладовища будуть закриті для відвідування.

Теми: розмінуванняДСНС
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