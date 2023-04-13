ГСЧС предупреждает: большинство кладбищ на деоккупированных территориях еще заминированы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей деоккупированных регионов, что большинство кладбищ на этих территориях остаются заминированными.

Источник: спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий на брифинге 13 апреля, цитирует "Суспільне"

Детали: Перед тем как идти на кладбище, нужно следить за сообщениями местных властей, очищен он от взрывчатки или нет, отметил представитель ГСЧС.

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По словам Хорунжего, местные власти получают полную информацию об окончании разминирования на таких территориях от спасателей, полиции и военных.

По "конкретным объектам" представитель ГСЧС советует уточнять подробную информацию.

Прямая речь: "Наиболее загрязнены взрывчаткой, конечно, территории Херсонщины, Харьковщины, частично Николаевщины, Запорожской, Донецкой, Сумской и Черниговской областей. Даже Киевщина. Но на Киевщине фактически все объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения очищены, заминированными остаются некоторые лесные участки и поля.

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Подробную информацию надо уточнять по конкретным объектам на местах. В частности, на Харьковщине, если не ошибаюсь, более 500 кладбищ может быть заминировано".

Почему это важно: Через неделю после Пасхи наступят поминальные дни. В прифронтовых регионах решениями местных властей кладбища будут закрыты для посещения.