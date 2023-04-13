ГСЧС предупреждает: большинство кладбищ на деоккупированных территориях еще заминированы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей деоккупированных регионов, что большинство кладбищ на этих территориях остаются заминированными.

Источник: спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий на брифинге 13 апреля, цитирует "Суспільне"

Детали: Перед тем как идти на кладбище, нужно следить за сообщениями местных властей, очищен он от взрывчатки или нет, отметил представитель ГСЧС.

По словам Хорунжего, местные власти получают полную информацию об окончании разминирования на таких территориях от спасателей, полиции и военных.

По "конкретным объектам" представитель ГСЧС советует уточнять подробную информацию.

Прямая речь: "Наиболее загрязнены взрывчаткой, конечно, территории Херсонщины, Харьковщины, частично Николаевщины, Запорожской, Донецкой, Сумской и Черниговской областей. Даже Киевщина. Но на Киевщине фактически все объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения очищены, заминированными остаются некоторые лесные участки и поля.

Подробную информацию надо уточнять по конкретным объектам на местах. В частности, на Харьковщине, если не ошибаюсь, более 500 кладбищ может быть заминировано".

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Почему это важно: Через неделю после Пасхи наступят поминальные дни. В прифронтовых регионах решениями местных властей кладбища будут закрыты для посещения.