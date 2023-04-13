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Польща просить згоди Берліна на передачу Україні МіГ-29 зі складів Східної Німеччини – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 14:49

Польща надіслала до Берліна офіційний запит щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 з колишньої Німецької демократичної республіки.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє dpa.

Йдеться про винищувачі, які в роки "холодної війни" були на озброєнні в НДР і перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році Німеччина продала їх Польщі. 

Тоді Варшаві продали 23 апарати. Радник президента Польщі Яцек Сєвєра наприкінці березня казав, що у польських повітряних сил залишається на озброєнні близько дюжини з них. 

Оскільки практично у всіх німецьких контрактах на продаж зброї прописано, що подальша передача чи перепродаж вимагає погодження Берліна, Польща має отримати згоду Німеччини, щоб передати винищувачі Україні.

Про яку кількість літаків йдеться у запиті – не уточнюють. 

Нагадаємо, на початку квітня президент Польщі Анджей Дуда казав, що Варшава передала в Україну вже вісім МіГ-29 і готує для передачі ще шість.

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Теми: ПольщаНімеччинавинищувачідопомога Україні
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