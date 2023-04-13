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Польша просит согласия Берлина на передачу Украине МиГ-29 со складов Восточной Германии – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 14:49

Польша направила в Берлин официальный запрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 из бывшей Германской демократической республики.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает dpa.

Речь идет об истребителях, которые в годы "холодной войны" были на вооружении в ГДР и перешли в наследство Бундесверу, а в 2002 году Германия продала их Польше.

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Тогда Варшаве продали 23 аппарата. Советник президента Польши Яцек Севера в конце марта говорил, что у польских воздушных сил остается на вооружении около дюжины из них.

Так как практически во всех немецких контрактах на продажу оружия прописано, что дальнейшая передача или перепродажа требует согласования Берлина, Польша должна получить согласие Германии, чтобы передать истребители Украине.

О каком количестве самолетов говорится в запросе – не уточняют.

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Напомним, в начале апреля президент Польши Анджей Дуда говорил, что Варшава передала Украине уже восемь МиГ-29 и готовит для передачи еще шесть.

Темы: ПольшаГерманияистребителипомощь Украине
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