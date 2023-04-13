Генштаб показав, як українці вчаться на Leopard 2 проривати танкові перешкоди

Генеральний штаб України опублікував фото із навчань українських військових у Польщі на танках Leopard 2.

Джерело: повідомлення Генштабу

Дослівно: "Зведена група інструкторів зі Збройних Сил Королівства Норвегії Forsvaret у складі норвезької місії з навчання українських військових у Республіці Польща навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та як їх проривати".

Фото: Збройні Сили Норвегії

Фото: Збройні Сили Норвегії

Фото: Збройні Сили Норвегії

Фото: Збройні Сили Норвегії

Передісторія:

Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.

4 лютого прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2, а також додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.

27 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.