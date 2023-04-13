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Генштаб показав, як українці вчаться на Leopard 2 проривати танкові перешкоди

Олександр ШумілінЧетвер, 13 квітня 2023, 15:07
Генштаб показав, як українці вчаться на Leopard 2 проривати танкові перешкоди

Генеральний штаб України опублікував фото із навчань українських військових у Польщі на танках Leopard 2.

Джерело: повідомлення Генштабу

Дослівно: "Зведена група інструкторів зі Збройних Сил Королівства Норвегії Forsvaret у складі норвезької місії з навчання українських військових у Республіці Польща навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2, будувати танкові перешкоди та як їх проривати".

 
Фото: Збройні Сили Норвегії
 
Фото: Збройні Сили Норвегії
 
Фото: Збройні Сили Норвегії
 
Фото: Збройні Сили Норвегії

Передісторія:

  • Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.
  • 4 лютого прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2, а також додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.
  • 27 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом в Берліні танки Leopard 2 прибули до України.

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Теми: Генштабтанки
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