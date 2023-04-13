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Генштаб показал, как украинцы учатся на Leopard 2 прорывать танковые препятствия

Александр ШумилинЧетверг, 13 апреля 2023, 15:07
Генштаб показал, как украинцы учатся на Leopard 2 прорывать танковые препятствия

Генеральный штаб Украины опубликовал фото с учений украинских военных в Польше на танках Leopard 2.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "Сводная группа инструкторов из Вооруженных Сил Королевства Норвегии Forsvaret в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Республике Польша обучают военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и как их прорывать".

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ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ
 
ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ
 
ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ
 
ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

Предыстория:

  • Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.
  • 4 февраля премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Португалия передаст Вооруженным силам Украины танки Leopard 2, а также добавил, что сейчас идет логистическая операция с Германией, чтобы вернуть некоторые танки.
  • 27 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.

Темы: Генштабтанки
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