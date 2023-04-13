Генштаб показал, как украинцы учатся на Leopard 2 прорывать танковые препятствия
Четверг, 13 апреля 2023, 15:07
Генеральный штаб Украины опубликовал фото с учений украинских военных в Польше на танках Leopard 2.
Источник: сообщение Генштаба
Дословно: "Сводная группа инструкторов из Вооруженных Сил Королевства Норвегии Forsvaret в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Республике Польша обучают военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и как их прорывать".
Предыстория:
- Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.
- 4 февраля премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Португалия передаст Вооруженным силам Украины танки Leopard 2, а также добавил, что сейчас идет логистическая операция с Германией, чтобы вернуть некоторые танки.
- 27 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.
ВИДЕО ДНЯ