Генштаб показал, как украинцы учатся на Leopard 2 прорывать танковые препятствия

Генеральный штаб Украины опубликовал фото с учений украинских военных в Польше на танках Leopard 2.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "Сводная группа инструкторов из Вооруженных Сил Королевства Норвегии Forsvaret в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Республике Польша обучают военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и как их прорывать".

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

Предыстория:

Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2 для подготовки к будущему контрнаступлению.

4 февраля премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Португалия передаст Вооруженным силам Украины танки Leopard 2, а также добавил, что сейчас идет логистическая операция с Германией, чтобы вернуть некоторые танки.

27 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что обещанные правительством в Берлине танки Leopard 2 прибыли в Украину.