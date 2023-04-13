Генштаб показал, как украинцы учатся на Leopard 2 прорывать танковые препятствия

Генеральный штаб Украины опубликовал фото с учений украинских военных в Польше на танках Leopard 2.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "Сводная группа инструкторов из Вооруженных Сил Королевства Норвегии Forsvaret в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Республике Польша обучают военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и как их прорывать".

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ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

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