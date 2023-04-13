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Росіян та білорусів допустили до змагань у триатлоні

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 15:21
Росіян та білорусів допустили до змагань у триатлоні
Ілюстративне фото: російський спортсмен Валентин Єгоршин, ТАСС

Міжнародний союз триатлону дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Джерело: сайт організації, Insidethegame 

Деталі: У повідомленні йдеться, що рішення прийняте з метою "створення умов для участі в змаганнях незалежних нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами, а також офіційних осіб з обох країн". 

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Організація повідомляє, що працює з Міжнародним олімпійським комітетом та Асоціацією міжнародних літніх олімпійських федерацій над розробкою процесу перевірки спортсменів.

Дослівно: "Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Санкції були введені на початку березня 2022 року відповідно до рекомендації МОК.
  • Insidethegame повідомляє, що минулого року президентка Федерації триатлону Росії Ксенія Шойгу (донька міністра оборони РФ Сергія Шойгу) заявила, що перебуває в постійному контакті з Міжнародним союзом триатлону, намагаючись домогтися скасування заборони.

Теми: РосіяБілорусьспортсанкції
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