Росіян та білорусів допустили до змагань у триатлоні

Міжнародний союз триатлону дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Джерело: сайт організації, Insidethegame

Деталі: У повідомленні йдеться, що рішення прийняте з метою "створення умов для участі в змаганнях незалежних нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами, а також офіційних осіб з обох країн".

Організація повідомляє, що працює з Міжнародним олімпійським комітетом та Асоціацією міжнародних літніх олімпійських федерацій над розробкою процесу перевірки спортсменів.

Дослівно: "Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону".

Передісторія:

Санкції були введені на початку березня 2022 року відповідно до рекомендації МОК.

Insidethegame повідомляє, що минулого року президентка Федерації триатлону Росії Ксенія Шойгу (донька міністра оборони РФ Сергія Шойгу) заявила, що перебуває в постійному контакті з Міжнародним союзом триатлону, намагаючись домогтися скасування заборони.