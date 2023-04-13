Росіян та білорусів допустили до змагань у триатлоні

Міжнародний союз триатлону дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Джерело: сайт організації, Insidethegame

Деталі: У повідомленні йдеться, що рішення прийняте з метою "створення умов для участі в змаганнях незалежних нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами, а також офіційних осіб з обох країн".

Реклама:

Організація повідомляє, що працює з Міжнародним олімпійським комітетом та Асоціацією міжнародних літніх олімпійських федерацій над розробкою процесу перевірки спортсменів.

Дослівно: "Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ