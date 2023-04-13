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Россиян и белорусов допустили к соревнованиям в триатлоне

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 15:21
Россиян и белорусов допустили к соревнованиям в триатлоне
Иллюстративное фото: российский спортсмен Валентин Егоршин, ТАСС

Всемирный союз триатлона разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральним флагом.

Источник: сайт организации, Insidethegame

Детали: В сообщении говорится, что решение принято с целью "создания условий для участия в соревнованиях независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран". 

Организация сообщает, что работает с МОК и ASOIF над разработкой независимого процесса проверки спортсменов.

Дословно: "Исполнительный совет подтверждает свою солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся войны с Россией. Независимость любого спортсмена или официального лица является абсолютным условием их возвращения к участию в соревнованиях по триатлону".

Предыстория: 

  • Санкции были введены в начале марта 2022 года в соответствии с рекомендацией МОК.

    ВИДЕО ДНЯ

  • Insidethegame сообщает, что в прошлом году президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу (дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу) заявила, что находится в постоянном контакте с Международным союзом триатлона, пытаясь добиться отмены запрета.

Темы: РосcияБеларусьспортсанкции
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