Россиян и белорусов допустили к соревнованиям в триатлоне
Всемирный союз триатлона разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральним флагом.
Источник: сайт организации, Insidethegame
Детали: В сообщении говорится, что решение принято с целью "создания условий для участия в соревнованиях независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран".
Организация сообщает, что работает с МОК и ASOIF над разработкой независимого процесса проверки спортсменов.
Дословно: "Исполнительный совет подтверждает свою солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся войны с Россией. Независимость любого спортсмена или официального лица является абсолютным условием их возвращения к участию в соревнованиях по триатлону".
Предыстория:
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Санкции были введены в начале марта 2022 года в соответствии с рекомендацией МОК.
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Insidethegame сообщает, что в прошлом году президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу (дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу) заявила, что находится в постоянном контакте с Международным союзом триатлона, пытаясь добиться отмены запрета.