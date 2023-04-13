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Росіяни обстріляли з артилерії парк у Херсоні: загинув мирний перехожий

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 15:30
Росіяни обстріляли з артилерії парк у Херсоні: загинув мирний перехожий
скриншот

Російські окупанти 13 квітня обстріляли парк у Херсоні: загинув мирний мешканець міста.

Джерело: Херсонська ОВА в соцмережах, голова ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону

Деталі: У четвер російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона. Ворог поцілив в один із парків.

Через російський обстріл травми несумісні з життям отримав чоловік (за даними Прокудіна, - 45-річний херсонець).

Крім цього, ворожа авіація 13 квітня вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи.

Дослівно ОВА: "На жаль, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення".

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Теми: Херсонвійна
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