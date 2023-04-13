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Россияне обстреляли из артиллерии парк в Херсоне: погиб мирный прохожий

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 15:30
Россияне обстреляли из артиллерии парк в Херсоне: погиб мирный прохожий
скриншот

Российские оккупанты 13 апреля обстреляли парк в Херсоне: погиб мирный житель города.

Источник: Херсонская ОВА в соцсетях, председатель ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона

Детали: В четверг российская артиллерия ударила по Днепровскому району Херсона. Враг попал в один из парков.

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Из-за российского обстрела травмы несовместимые с жизнью получил мужчина (по данным Прокудина, - 45-летний херсонец).

Кроме этого, вражеская авиация 13 апреля ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.

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Дословно ОВА: "К сожалению, из-за вражеской атаки 62-летний завхоз, который находился в образовательном учреждении, погиб на месте. Еще один человек, 55-летний школьный сторож, получил ранения".

Темы: Херсонвойна
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