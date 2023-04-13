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Євросоюз затвердив виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 15:47
Євросоюз затвердив виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України
getty images

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро, щоб компенсувати державам-членам Євросоюзу витрати на боєприпаси, які вони передають Україні. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради.

У четвер Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро у рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України.

Цей крок дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів у існуючих замовленнях у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року.

Сьогоднішнє рішення втілює першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

"Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро", – прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та прагнення ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону проти жорстокого російського агресора, додав Боррель.

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Разом з попередніми сімома траншами підтримки ухвалений сьогодні захід допомоги доводить загальний внесок ЄС на підтримку України в рамках Європейського фонду миру до 4,6 млрд євро.

Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців.

План складається з трьох етапів. На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру – загалом на це виділять 1 мільярд євро.

На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.

Читайте деталі: Снаряди в обхід Угорщини: як та на яких умовах ЄС спільно постачатиме боєприпаси Україні.

Теми: ЄСУкраїнагрошізброя
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