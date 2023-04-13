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Евросоюз утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 15:47
Евросоюз утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
getty images

Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро, чтобы компенсировать государствам-членам Евросоюза расходы на боеприпасы, которые они передают Украине. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета.

В четверг Совет Европейского Союза одобрил выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины.

Этот шаг позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или в результате изменения приоритетов в существующих заказах в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

Сегодняшнее решение воплощает первую часть соглашения Совета ЕС от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

"Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, по поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для украинских вооруженных сил на сумму 1 миллиард евро", – прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Нет лучшей демонстрации единой решимости и стремления ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону против жестокого российского агрессора, добавил Боррель.

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Вместе с предыдущими семью траншами поддержки принятая сегодня мера помощи доводит общий вклад ЕС в поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира до 4,6 млрд евро.

Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

План состоит из трех этапов. На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира – всего на это выделят 1 миллиард евро.

На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять собственные мощности по их изготовлению.

Читайте детали: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС будет совместно поставлять боеприпасы Украине.

Темы: ЕСУкраинаденьгиоружие
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