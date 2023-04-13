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Спроба заволодіти землею в Києві: нардепа від ОПЗЖ відпустили під заставу в 6 млн

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 квітня 2023, 17:43
Спроба заволодіти землею в Києві: нардепа від ОПЗЖ відпустили під заставу в 6 млн
ДМИТРО ІСАЄНКО. ФОТО З FACEBOOK

Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в спробі заволодіти 8 га землі в Києві народного депутата від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка запобіжний захід у вигляді застави в 6 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба ВАКС, Спеціалізовна антикорупційна прокуратура

Деталі: У четвер 13 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до народного депутата запобіжний захід у вигляді застави. Сума застави – 6 млн 12 тис 160 грн. На нардепа також покладено низку обов'язків. Термін дії обов’язків – до 10 травня.2023 року.

Таким чином ВАКС задовольнив клопотання прокурорів частково (САП просила заставу в 224 мільйони гривень).

У повідомленні САП вказано, що прокурор не погоджується з указаним рішенням суду в частині розміру застави та оскаржить його в апеляційному порядку.

Що передувало: НАБУ запідозрило Ісаєнка у спробі незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату". Бюро оприлюднило частину доказів.

Довідково: Ісаєнко став депутатом у 2019-му році. До парламенту пройшов від "Опозиційної платформи - За життя".

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Коли партію ОПЗЖ заборонили, а фракція в парламенті переформатувалася, Ісаєнко перейшов у депутатську групу "Відновлення України".

Теми: КиївземляАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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