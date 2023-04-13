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Попытка завладеть землей в Киеве: нардепа от ОПЗЖ отпустили под залог в 6 млн

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 17:43
Попытка завладеть землей в Киеве: нардепа от ОПЗЖ отпустили под залог в 6 млн
ДМИТРИЙ ИСАЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в попытке завладеть 8 га земли в Киеве народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, меру пресечения в виде залога в 6 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба ВАКС, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: В четверг 13 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к народному депутату меру пресечения в виде залога. Сумма залога - 6 млн 12 тыс 160 грн. На нардепа также возложен ряд обязанностей. Срок действия обязанностей - до 10 мая 2023 года.

Таким образом ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров частично (САП просила залог в 224 миллиона гривен).

В сообщении САП указано, что прокурор не согласен с указанным решением суда в части размера залога и обжалует его в апелляционном порядке.

Что предшаствовало: НАБУ заподозрило Исаенко в попытке незаконного завладения землей и имуществом "Держбудкомбіната". Бюро обнародовао часть доказательств.

Справка: Исаенко стал депутатом в 2019-м году. В парламент прошел от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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Когда партию ОПЗЖ запретили, а фракция в парламенте переформатировалась, Исаенко перешел в депутатскую группу "Восстановление Украины".

Темы: КиевземляАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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