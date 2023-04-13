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Зеленський започаткував день ОПК і згадав українську ракету, яка потопила "Москву"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 квітня 2023, 17:47
Зеленський започаткував день ОПК і згадав українську ракету, яка потопила Москву
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 13 квітня дня працівників оборонно-промислового комплексу.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні в нас визначний день. 13 квітня 2022 року українська ракета допомогла навести лад в українській акваторії Чорного моря. Завдяки нашому "Нептуну" ворожий флагман (крейсер "Москва" – ред.) відправився саме туди, де йому й місце, як і всім іншим російським військовим кораблям".

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Деталі: За словами президента, саме тому 13 квітня відсьогодні буде щороку відзначатися як професійний день усіх працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу України.

Зеленський нагадав, що нині є багато успішних прикладів застосування вітчизняної зброї, техніки й снарядів – усього того, що виробляється в Україні або спільно з нашою державою.

"Маємо знати свою силу, шанувати свій потенціал і всіх, хто це щоденно забезпечує", – сказав він.

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Теми: ЗеленськийОПКвійнаУкраїна
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