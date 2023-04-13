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Зеленский учредил день ОПК и вспомнил украинскую ракету, которая потопила "Москву"

Станислав ПогориловЧетверг, 13 апреля 2023, 17:47
Зеленский учредил день ОПК и вспомнил украинскую ракету, которая потопила Москву
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 13 апреля дня работников оборонно-промышленного комплекса.

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Сегодня у нас выдающийся день. 13 апреля 2022 года украинская ракета помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Благодаря нашему "Нептуну" вражеский флагман (крейсер "Москва" - ред.) отправился именно туда, где ему и место, как и всем другим российским военным кораблям".

Детали: По словам президента, именно поэтому 13 апреля отныне будет ежегодно отмечаться как профессиональный день всех работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины.

Зеленский напомнил, что сейчас есть много успешных примеров применения отечественного оружия, техники и снарядов - всего того, что производится в Украине или совместно с нашим государством.

"Должны знать свою силу, уважать свой потенциал и всех, кто это ежедневно обеспечивает", - сказал он.

Узнать больше: Утопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота

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Темы: ЗеленскийВПКвойнаУкраина
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