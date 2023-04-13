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Уряд Німеччини дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 17:53
Уряд Німеччини дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву – ЗМІ
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Уряд у Берліні погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 з запасів Східної Німеччини Україні.

Про це стало відомо виданню Spiegel з власних урядових джерел, повідомляє "Європейська правда".

Польща раніше у четвер просила дозволити їй поставити Україні винищувачі МіГ-29. У відповідь німецький уряд пообіцяв прийняти рішення цього четверга.

Видання не уточнює, якої кількості літаків стосується німецький дозвіл.

Раніше інше видання Sueddeutsche Zeitung повідомило, що мова може йти про 5 винищувачів МіГ-29.

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив наприкінці березня, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка таких літаків. 

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Як правило, контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу третій стороні.

Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29. 

Теми: НімеччинаПольщазброяУкраїна
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