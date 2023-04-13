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Правительство Германии разрешило Польше поставку истребителей МиГ-29 Киеву – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 17:53
Правительство Германии разрешило Польше поставку истребителей МиГ-29 Киеву – СМИ
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Правительство в Берлине согласовало заявку Польши на передачу истребителей МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине.

Об этом стало известно изданию Spiegel из собственных правительственных источников, сообщает "Европейская правда".

Польша ранее в четверг просила разрешить ей поставить Украине истребители МиГ-29. В ответ немецкое правительство пообещало принять решение в этот четверг.

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Издание не уточняет, какого количества самолетов касается немецкое разрешение.

Ранее другое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что речь может идти о 5 истребителях МиГ-29.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил в наследство от армии ГДР.

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Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера заявил в конце марта, что на вооружении польских ВВС и сегодня остается около десятка таких самолетов.

Как правило, контракты на продажу военной техники из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу третьей стороне.

На прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29.

Темы: ГерманияПольшаоружиеУкраина
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