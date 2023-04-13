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Прем’єр Польщі анонсував передачу Україні нової партії МіГ-29

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 18:09
Прем’єр Польщі анонсував передачу Україні нової партії МіГ-29
Матеуш Моравецький, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про передачу Україні чергової партії винищувачів МіГ-29.

Про це він повідомив під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство РАР.

"Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків. – Ред.)", – сказав Моравецький у четвер, говорячи про МіГ-29. 

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Він зазначив, що польськ військова авіація, яка налічує 48 винищувачів F-16, наразі користується підтримкою союзників, в тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Моравецький нагадав, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються в найближчі роки. 

За словами Моравецького, польські військові більше не потребують МіГ-29.

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Глава польського уряду не уточнив кількість літаків, які увійдуть у нову партію, та терміни їх передачі.

Заява Моравецького пролунала у той час, як уряд у Берліні погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 з запасів Східної Німеччини Україні.

Польща у четвер просила дозволити їй поставити Україні винищувачі МіГ-29, які в минулому отримала від Німеччини. Літаки раніше належали армії Німецької демократичної республіки.

Минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29. 

Теми: ПольщаУкраїназброявійна
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