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Премьер Польши анонсировал передачу Украине новой партии МиГ-29

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 18:09
Премьер Польши анонсировал передачу Украине новой партии МиГ-29
Матеуш Моравецкий, фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о передаче Украине очередной партии истребителей МиГ-29.

Об этом он сообщил во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство РАР.

"Мы поставим еще одну партию (боевых самолетов. – Ред.)", – сказал Моравецкий в четверг, говоря о МиГ-29. 

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Он отметил, что польская военная авиация, которая насчитывает 48 истребителей F-16, сейчас пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Моравецкий напомнил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы. 

По словам Моравецкого, польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.

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Глава польского правительства не уточнил количество самолетов, которые войдут в новую партию, и сроки их передачи.

Заявление Моравецкого прозвучало в то время, как правительство в Берлине согласовало заявку Польши на передачу истребителей МиГ-29 из запасов Восточной Германии Украине.

Польша в четверг просила разрешить ей поставить Украине истребители МиГ-29, которые в прошлом получила от Германии. Самолеты ранее принадлежали армии Германской демократической республики.

На прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29.

Темы: ПольшаУкраинаоружиевойна
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