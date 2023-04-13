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ФБР звузило коло підозрюваних у причетності до витоку секретних документів - CNN

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 18:39
ФБР звузило коло підозрюваних у причетності до витоку секретних документів - CNN
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Федеральне бюро розслідувань США звузило коло осіб, які можуть бути причетні до витоку секретних документів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, у ФБР змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними, і останніми днями проводять з ними допити.

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У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи, яка стоїть за витоком, зазначає телеканал.

Інше джерело, знайоме з ходом кримінального розслідування, очікує, що воно просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків, яку проводить Пентагон. Це джерело також підтвердило, що ФБР наближається до встановлення особи підозрюваного.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що американський уряд близький до виявлення причетного до витоку секретних військових документів, які були опубліковані у соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначили у Білому домі, Пентагон обмежив доступ до секретної інформації після витоку військових документів.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"

Теми: витікСША
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