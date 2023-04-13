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ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке секретных документов - CNN

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 18:39
ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке секретных документов - CNN
скринншот

Федеральное бюро расследований США сузило круг лиц, которые могут быть причастны к утечке секретных документов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, в ФБР смогли выделить небольшое количество людей, которые являются потенциальными подозреваемыми, и в последние дни проводят с ними допросы.

В ФБР считают, что они близки к установлению лица, стоящего за утечкой, отмечает телеканал.

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Темы: утечкаСША
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