ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке секретных документов - CNN
Четверг, 13 апреля 2023, 18:39
Федеральное бюро расследований США сузило круг лиц, которые могут быть причастны к утечке секретных документов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".
По словам собеседников телеканала, в ФБР смогли выделить небольшое количество людей, которые являются потенциальными подозреваемыми, и в последние дни проводят с ними допросы.
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В ФБР считают, что они близки к установлению лица, стоящего за утечкой, отмечает телеканал.