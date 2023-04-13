Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29

Міністерство оборони Німеччини дозволило Польщі поставити Україні п`ять винищувачів МіГ-29, які залишились від армії Німецької демократичної республіки.

Відповідне рішення опублікувала пресслужба німецького оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

"Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти МіГ-29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у Федеральному уряді ухвалили це рішення разом", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив наприкінці березня, що на озброєнні польських ВПС і сьогодні залишається близько десятка таких літаків.

Як правило, контракти на продаж військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на можливу передачу третій стороні.

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Раніше повідомлялося, що Польща просила дозволити їй поставити Україні винищувачі МіГ-29. У відповідь німецький уряд пообіцяв прийняти рішення цього четверга.

Нагадаємо, минулого тижня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29.