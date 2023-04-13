Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29

Министерство обороны Германии разрешило Польше поставить Украине пять истребителей МиГ-29, которые остались от армии Германской демократической республики.

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба немецкого оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Я рад сообщить вам, что мы можем пообещать нашим польским партнерам передачу Украине пяти МиГ-29 из бывших запасов ГДР. Заявку мы получили только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в Федеральном правительстве приняли это решение вместе", – отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил в наследство от армии Германской демократической республики.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера заявил в конце марта, что на вооружении польских ВВС и сегодня остается около десятка таких самолетов.

Как правило, контракты на продажу военной техники из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу третьей стороне.

Ранее сообщалось, что Польша просила разрешить ей поставить Украине истребители МиГ-29. В ответ немецкое правительство пообещало принять решение в этот четверг.

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Напомним, на прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29.