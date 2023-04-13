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Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 19:00
Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29
скриншот

Министерство обороны Германии разрешило Польше поставить Украине пять истребителей МиГ-29, которые остались от армии Германской демократической республики.

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба немецкого оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Я рад сообщить вам, что мы можем пообещать нашим польским партнерам передачу Украине пяти МиГ-29 из бывших запасов ГДР. Заявку мы получили только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в Федеральном правительстве приняли это решение вместе", – отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

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В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил в наследство от армии Германской демократической республики.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера заявил в конце марта, что на вооружении польских ВВС и сегодня остается около десятка таких самолетов.

Как правило, контракты на продажу военной техники из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу третьей стороне.

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Ранее сообщалось, что Польша просила разрешить ей поставить Украине истребители МиГ-29. В ответ немецкое правительство пообещало принять решение в этот четверг.

Напомним, на прошлой неделе президент Польши Дуда заявил, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29.

Темы: ГерманияУкраинаоружиевойна
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