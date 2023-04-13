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Зеленський провів військовий кабінет: увага до управління передовою, потужних активних дій

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 квітня 2023, 19:38
Зеленський провів військовий кабінет: увага до управління передовою, потужних активних дій
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів військовий кабінет, на якому обговорили питання, які стосуються управління передовою, забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу".

Деталі: За його словами, обговорення всіх питань було змістовним. "І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму", - підкреслив він.

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Теми: ЗеленськийвійнаУкраїна
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