Зеленський провів військовий кабінет: увага до управління передовою, потужних активних дій

Президент Володимир Зеленський провів військовий кабінет, на якому обговорили питання, які стосуються управління передовою, забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу".

Деталі: За його словами, обговорення всіх питань було змістовним. "І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму", - підкреслив він.