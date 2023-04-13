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Зеленский провел военный кабинет: внимание к управлению передовой, мощным активным действиям

Станислав ПогориловЧетверг, 13 апреля 2023, 19:38
Зеленский провел военный кабинет: внимание к управлению передовой, мощным активным действиям
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел военный кабинет, на котором обсудили вопросы, касающиеся управления передовой, обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу".

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Детали: По его словам, обсуждение всех вопросов было содержательным. "И по максимуму - дух единства. По максимуму - эффективность. Подготовка - тоже по максимуму", - подчеркнул он.

Темы: ЗеленскийвойнаУкраина
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