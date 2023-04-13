Зеленский провел военный кабинет: внимание к управлению передовой, мощным активным действиям

Президент Владимир Зеленский провел военный кабинет, на котором обсудили вопросы, касающиеся управления передовой, обеспечения активных действий Украины, защиты нашего государства от российского террора.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "И наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу".

Детали: По его словам, обсуждение всех вопросов было содержательным. "И по максимуму - дух единства. По максимуму - эффективность. Подготовка - тоже по максимуму", - подчеркнул он.