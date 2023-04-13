Витік: США вважають, що генсек ООН надто "поступливий" із Росією щодо зернової угоди

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надто охоче йде назустріч російським інтересам, переглядаючи чорноморську зернову угоду, як свідчать документи зі "злитих" файлів Пентагону.

Джерело: ВВС, "The Guardian"

Деталі: Нові файли, що просочилися в мережу, свідчать про те, що Вашингтон уважно стежить за Антоніу Гутеррішем. Кілька документів описують приватні комунікації за участю Гутерріша та його заступника. Це найсвіжіша інформація з витоку секретних документів, в якому американські чиновники намагаються розібратися.

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Документи містять відверті спостереження Гутерріша про війну в Україні та деяких африканських лідерів.

Один зі злитих документів стосується чорноморської зернової угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року через побоювання глобальної продовольчої кризи. З нього випливає, що Гутерріш був настільки зацікавлений у збереженні угоди, що був готовий піти назустріч інтересам Росії.

"Гутерріш підкреслив свої зусилля, спрямовані на поліпшення експортних можливостей Росії, навіть якщо це стосується російських юридичних або фізичних осіб, на яких поширюються санкції", – йдеться в документі.

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Дії генсека ООН у лютому, згідно з оцінкою США, "підривають ширші зусилля, спрямовані на притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні".

Представники ООН обурилися припущенням, що провідний дипломат світу був м'яким із Москвою.

Пряма мова речника Гутерріша Стефана Дюжарріка: "Генеральний секретар перебуває на цій посаді і в полі зору громадськості вже тривалий час. Його не дивує той факт, що люди шпигують за ним і підслуховують його приватні розмови. Його дивує зловживання або некомпетентність, які дозволяють таким приватним розмовам спотворюватися і ставати публічними".

Деталі: Відмовляючись коментувати витік документів, один високопосадовець заявив, що ООН "керується необхідністю пом'якшити вплив війни на найбідніші верстви населення".

"Це означає, що ми робимо все можливе, щоб знизити ціни на продукти харчування... і забезпечити доступність добрив для тих країн, які їх найбільше потребують", – сказав співрозмовник BBC.

Контекст: Росія часто скаржилася на те, що міжнародні санкції негативно впливають на її власний експорт зерна та добрив, і щонайменше двічі погрожувала призупинити співпрацю в рамках зернової угоди, якщо її занепокоєння не будуть вирішені.

Російське зерно і добрива не підпадають під міжнародні санкції, але Росія заявляє, що зазнає труднощів із забезпеченням транспортування і страхуванням.

Звіт про Гуттеріша потрапив у мережу, коли Кремль попередив, що перспективи продовження зернової угоди після 18 травня "не такі вже й хороші", оскільки власний подібний експорт Росії все ще стикається з перешкодами.

"Жодна угода не може стояти на одній нозі: вона повинна стояти на двох ногах. У цьому відношенні, судячи з поточного стану, перспективи (продовження угоди) не такі вже й великі", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.