США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш слишком охотно идет навстречу российским интересам, пересматривая черноморское зерновое соглашение, как свидетельствуют документы из "слитых" файлов Пентагона.

Источник: ВВС, "The Guardian"

Детали: Новые файлы, просочившиеся в сеть, свидетельствуют о том, что Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем. Несколько документов описывают частные коммуникации с участием Гутерриша и его заместителя. Это самая свежая информация из утечки секретных документов, в которой американские чиновники пытаются разобраться.

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Документы содержат откровенные наблюдения Гутерриша о войне в Украине и некоторых африканских лидеров.

Один из слитых документов касается черноморского зернового соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле из-за опасений глобального продовольственного кризиса. Из него следует, что Гутерриш был настолько заинтересован в сохранении соглашения, что был готов пойти навстречу интересам России.

"Гутерриш подчеркнул свои усилия, направленные на улучшение экспортных возможностей России, даже если это касается российских юридических или физических лиц, на которых распространяются санкции", – говорится в документе.

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Действия генсека ООН в феврале, согласно оценке США, "подрывают более широкие усилия, направленные на привлечение Москвы к ответственности за ее действия в Украине".

Представители ООН возмутились предположением, что ведущий дипломат мира был мягким с Москвой.

Прямая речь пресс-секретаря Гутерриша Стефана Дюжаррика: "Генеральный секретарь находится на этой должности и в поле зрения общественности уже длительное время. Его не удивляет тот факт, что люди шпионят за ним и подслушивают его частные разговоры. Его удивляет злоупотребление или некомпетентность, которые позволяют таким частным разговорам искажаться и становиться публичными".

Детали: Отказываясь комментировать утечку документов, один высокопоставленный чиновник заявил, что ООН "руководствуется необходимостью смягчить влияние войны на самые бедные слои населения".

"Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания... и обеспечить доступность удобрений для тех стран, которые в них больше всего нуждаются", – сказал собеседник BBC.

Контекст: Россия часто жаловалась на то, что международные санкции негативно влияют на ее собственный экспорт зерна и удобрений, и по меньшей мере дважды угрожала приостановить сотрудничество в рамках зернового соглашения, если ее беспокойства не будут решены.

Российское зерно и удобрения не подпадают под международные санкции, но Россия заявляет, что испытывает трудности с обеспечением транспортировки и страхованием.

Отчет о Гуттерише попал в сеть, когда Кремль предупредил, что перспективы продления зерновой сделки после 18 мая "не такие уж и хорошие", поскольку собственный подобный экспорт России все еще сталкивается с препятствиями.

"Ни одно соглашение не может стоять на одной ноге: оно должно стоять на двух ногах. В этом отношении, судя по текущему состоянию, перспективы (продления соглашения) не такие уж и большие", – заявил спикер Кремля Дитрий Песков.