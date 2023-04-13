Видання NYT ідентифікувало військового, через якого ймовірно стався витік документів США

Американське видання The New York Times заявило, що ідентифікувало лідера невеликої ігрової онлайн-групи, через яку стався витік секретних документів американської розвідки – ним є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання у четвер.

Двоє американських посадовців підтвердили, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів до приватної інтернет-групи.

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Один з посадовців зазначив, що Тейшейра може володіти інформацією, яка має стосунок до розслідування.

Видання зазначає, що йому вдалося пов'язати Тейшейру з іншими членами онлайн-групи через його ігровий профіль в інтернеті та інші записи. Деталі інтер'єру будинку дитинства Тейшейри, оприлюднені в соціальних мережах на сімейних фотографіях, збігаються з деталями на полях деяких фотографій з витоку секретних документів.

21-річний Джек Тейшейра, якого називають винуватцем витоку секретних документів ФОТО: THE NEW YORK TIMES

Вивчивши пости в соціальних мережах і військові документи, видання встановило, що Тейшейра служить у 102-му розвідувальному крилі ВПС Національної гвардії штату Массачусетс.

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Мати Тейшейри Дон, виступаючи в четвер біля свого будинку в штаті Массачусетс, підтвердила, що її син служить у Національній гвардії. Вона розповіла, що останнім часом син працював у нічні зміни на базі Кейп-Код. За її словами, за останні кілька днів він змінив номер телефону.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що близькі до виявлення організатора витоку секретних документів.

Журналісти The Washington Post дізналися, що за масштабним витоком таємних документів розвідки США може стояти співробітник американської військової бази, який нібито зливав їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"