Издание NYT идентифицировало военного, из-за которого вероятно произошла утечка документов США

Американское издание The New York Times заявило, что идентифицировало лидера небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки – им является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания в четверг.

Двое американских чиновников подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу.

Один из чиновников отметил, что Тейшейра может владеть информацией, которая имеет отношение к расследованию.

Издание отмечает, что ему удалось связать Тейшейру с другими членами онлайн-группы через его игровой профиль в интернете и другие записи. Детали интерьера дома детства Тейшейры, обнародованные в социальных сетях на семейных фотографиях, совпадают с деталями на полях некоторых фотографий из утечки секретных документов.

21-летний Джек Тейшейра, которого называют виновником утечки секретных документов ФОТО: THE NEW YORK TIMES

Изучив посты в социальных сетях и военные документы, издание установило, что Тейшейра служит в 102-м разведывательном крыле ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.

Мать Тейшейры Дон, выступая в четверг возле своего дома в штате Массачусетс, подтвердила, что ее сын служит в Национальной гвардии. Она рассказала, что в последнее время сын работал в ночные смены на базе Кейп-Код. По ее словам, за последние несколько дней он сменил номер телефона.

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В четверг президент США Джо Байден заявил, что близки к выявлению организатора утечки секретных документов.

Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите новое видео "ЕвроПравды"