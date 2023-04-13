Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Издание NYT идентифицировало военного, из-за которого вероятно произошла утечка документов США

"Европейская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 20:11
Издание NYT идентифицировало военного, из-за которого вероятно произошла утечка документов США
Фото: Getty Images

Американское издание The New York Times заявило, что идентифицировало лидера небольшой игровой онлайн-группы, из-за которой произошла утечка секретных документов американской разведки – им является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания в четверг.

Двое американских чиновников подтвердили, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную интернет-группу. 

Реклама:

Один из чиновников отметил, что Тейшейра может владеть информацией, которая имеет отношение к расследованию.

Издание отмечает, что ему удалось связать Тейшейру с другими членами онлайн-группы через его игровой профиль в интернете и другие записи. Детали интерьера дома детства Тейшейры, обнародованные в социальных сетях на семейных фотографиях, совпадают с деталями на полях некоторых фотографий из утечки секретных документов.

 
21-летний Джек Тейшейра, которого называют виновником утечки секретных документов
ФОТО: THE NEW YORK TIMES

Изучив посты в социальных сетях и военные документы, издание установило, что Тейшейра служит в 102-м разведывательном крыле ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. 

ВИДЕО ДНЯ

Мать Тейшейры Дон, выступая в четверг возле своего дома в штате Массачусетс, подтвердила, что ее сын служит в Национальной гвардии. Она рассказала, что в последнее время сын работал в ночные смены на базе Кейп-Код. По ее словам, за последние несколько дней он сменил номер телефона.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что близки к выявлению организатора утечки секретных документов.

Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия. 

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите новое видео "ЕвроПравды"

Темы: утечкаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
утечка
Зеленский не говорил с Белым домом об утечке секретных документов
Обвиняемый в утечке секретной информации США в четверг предстанет перед судом
РФ сможет финансировать войну в Украине минимум год – утечка документов Пентагона
Последние новости
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
Все новости...
Реклама: