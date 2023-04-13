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Як знищили крейсер "Москва": оприлюднено відео запуску ракет "Нептун"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 квітня 2023, 21:32
Як знищили крейсер Москва: оприлюднено відео запуску ракет Нептун

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео запуску 2 ракет комплексу РК-360 "Нептун" Збройних сил по флагману російського Чорноморського флоту, крейсеру "Москва".

Джерело: Бутусов у Facebook

Пряма мова Бутусова: "Історичне відео найбільшої морської перемоги після Другой світової війни, яке ми отримали від джерел, близьких до КБ "Луч". Рівно один рік тому, 13 квітня 2022-го року, о 14:10, розрахунок протикорабельного ракетного комплексу РК-360 "Нептун" Збройних сил України здійснив залп двох ракет по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ, ракетному крейсеру "Москва".

Деталі: Як йдеться у матеріалі УП "Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту", 13 квітня російський крейсер несподівано сам зайшов у зону ураження українських ракет. Щойно його зафіксували, близько 16-ої години відбулося два пуски "Нептунів", які один за одним вилетіли в бік "Москви".

Один із чільних нинішніх силовиків написав тієї ночі журналістам УП: "Москва – все".

Знати більше: Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту

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Теми: війнаУкраїнаРосіяЧорне море
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