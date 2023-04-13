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Как уничтожили крейсер "Москва": обнародовано видео запуска ракет "Нептун"

Станислав ПогориловЧетверг, 13 апреля 2023, 21:32
Как уничтожили крейсер Москва: обнародовано видео запуска ракет Нептун

Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео запуска 2 ракет комплекса РК-360 Нептун Вооруженных сил по флагману российского Черноморского флота, крейсеру "Москва".

Источник: Бутусов в Facebook

Прямая речь Бутусова: "Историческое видео крупнейшей морской победы после Второй мировой войны, которое мы получили от источников, близких к КБ "Луч". Ровно один год назад, 13 апреля 2022-го года, в 14:10, расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 "Нептун" Вооруженных сил Украины осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ, ракетному крейсеру "Москва".

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Детали: Как говорится в материале УП "Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота", 13 апреля российский крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет. Как только его зафиксировали, около 16 часов состоялось два пуска "Нептунов", которые один за другим вылетели в сторону "Москвы".

Один из видных нынешних силовиков написал той ночью журналистам УП: "Москва - все".

ВИДЕО ДНЯ

Узнать больше: Утопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота

Темы: войнаУкраинаРосcияЧерное море
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